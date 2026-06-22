Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen

Lkr. Rottweil) Vorfahrt missachtet. Eine Leichtverletzte und etwa 25.000 Euro Schaden (22.06.2026)

Rottweil (ots)

Am Montagmorgen hat sich an der Einmündung Gupfenstraße / Badstraße ein Vorfahrtsunfall ereignet.

Eine 46-jährige Frau war gegen 05:45 Uhr mit ihrem VW auf der Badstraße unterwegs. Beim Einfahren in die Gupfenstraße übersah sie vermutlich den vorfahrtsberechtigten Volvo eines 43-Jährigen.

Durch den Zusammenstoß erlitt die VW-Fahrerin leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro.

Das Polizeirevier Rottweil hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.

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