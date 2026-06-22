Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Lkr. Tuttlingen) Polizei stoppt in der Nacht von Samstag auf Sonntag vier betrunkene Verkehrsteilnehmer (20./21.06.2026)

Tuttlingen (ots)

Vier betrunkene Verkehrsteilnehmer, darunter einen Autofahrer, einen Fahrradfahrer, einen E-Bike-Fahrer sowie einen E-Scooter-Fahrer haben Polizeibeamte des Polizeireviers Tuttlingen in der Nacht von Samstag auf Sonntag gestoppt.

Zunächst meldeten Zeugen gegen 22:30 Uhr einen in Schlangenlinien fahrenden Autofahrer auf der Bundesstraße 523 in Richtung Tuttlingen. Polizeibeamte konnten den 59-jährigen Renault-Fahrer schließlich in der Stuttgarter Straße anhalten und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung des Fahrers. Ein Alkoholtest ergab rund 1,9 Promille. Der 59-Jährige musste in der Folge eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben.

Gegen 1:15 Uhr kontrollierten die Polizeibeamten einen 42-jährigen Fahrradfahrer, der in der Bahnhofstraße unterwegs war. Ein Alkoholtest ergab bei ihm rund 1,7 Promille. Zudem ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Drogenbeeinflussung. Auch der 42-Jährige musste sich einer ärztlichen Blutentnahme unterziehen.

Nur etwa 45 Minuten später fiel einer Polizeistreife ein in Schlangenlinien fahrender E-Bike-Fahrer in der Jägerhofstraße auf. Nachdem die Beamten den 39-Jährigen gestoppt hatten, schwankte er auch nach dem Absteigen von seinem Zweirad weiterhin stark. Ein Alkoholtest bestätigte mit rund 1,8 Promille auch hier den Verdacht. Nach einer Blutprobe wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt.

Schließlich kontrollierten die Beamten gegen 4 Uhr einen E-Scooter-Fahrer in der Oberen Vorstadt im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Auch hier ergaben sich Anhaltspunkte für eine alkoholische Beeinflussung. Ein Alkoholtest beim 21-jährigen Fahrer ergab rund 1,1 Promille, sodass auch in diesem Fall eine ärztliche Blutentnahme durchgeführt werden musste.

Das Polizeirevier Tuttlingen führt in allen Fällen die weiteren Ermittlungen. Die Fahrer müssen sich jeweils wegen Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich verantworten.

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