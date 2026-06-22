Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Zu zweit auf einem E-Scooter unterwegs und gestürzt (20.06.2026)

Radolfzell (ots)

Zwei Jungs sind bei einem Unfall auf dem Radweg zwischen Güttingen und Stahringen am Samstagabend verletzt worden. Kurz nach 19 Uhr fuhren ein 14-Jähriger und ein 13-Jähriger gemeinsam auf einem E-Scooter in Richtung Güttingen. Vermutlich aufgrund der Geschwindigkeit verlor der 14 Jahre alte Fahrer im Bereich eines Gefälles die Kontrolle über den Roller, woraufhin sie zu Fall kamen. Infolge des Sturzes zogen sich beide Jungs Verletzungen zu. Sie kamen zur weiteren Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals daraufhin, dass es verboten ist, zu zweit auf einem E-Scooter zu fahren. Zudem wird die Benutzung eines Helms dringend empfohlen um im Falle eines Sturzes schwere Kopfverletzungen möglichst zu verhindern.

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