POL-KN: (Öhningen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Schienerbergstraße/Schulstraße (20.06.2026)
Öhningen (ots)
Am Samstagmittag ist es auf der Kreuzung Schienerbergstraße/Schulstraße zu einem Unfall gekommen. Eine 90-Jährige bog mit einem Peugeot von der Schulstraße nach rechts auf die Schienerbergstraße ab. Dabei übersah sie eine von links kommende, vorfahrtsberechtigte 45-jährige BMW-Fahrerin. Trotz des Versuchs auszuweichen, konnte diese einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die 45-Jährige verletzte sich infolge der Kollision, benötigte aber keinen Rettungswagen. Den an den beiden Autos entstandenen Schaden schätzte die Polizei auf jeweils etwa 2.000 Euro.
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