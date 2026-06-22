Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Elektroschrott verbrannt - Zeugenaufruf (18.06.2026)

VS-Villingen (ots)

Glück im Unglück hatte ein Unbekannter am Donnerstagmittag in einem Waldstück an der Straße "Ginsterweg". Passanten bemerkten ein Feuer und teilten dies über den Notruf mit. Vor Ort konnte zwar der Verursacher nicht mehr festgestellt werden, aber teilweise verbrannter Elektroschrott. In Anbetracht der Witterungsbedingungen war es wohl nur dem Zufall überlassen, dass das Feuer sich nicht ausbreitete. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Den Zündler sucht nun das Polizeirevier in Villingen und bittet um Hinweise (07721 / 6010).

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