HZA-SW: Zuwachs beim Zoll - Sechs neue duale Studierende starten beim Hauptzollamt Schweinfurt

Bamberg / Schweinfurt / Würzburg / Aschaffenburg (ots)

Zum 1. März 2026 haben sechs neue Nachwuchskräfte ihre Karriere beim Hauptzollamt Schweinfurt begonnen. Im Rahmen einer feierlichen Zeremonie wurden die Berufseinsteiger von der Leiterin des Hauptzollamts Schweinfurt, Regierungsdirektorin Franziska Schubert, im Beisein ihrer Familien zur Beamtin bzw. zum Beamten auf Widerruf ernannt. Mit der Vereidigung und der Ernennung zu Zollinspektoranwärterinnen bzw. Zollinspektoranwärtern starteten sie offiziell in ihr dreijähriges duales Studium für den gehobenen Dienst der Zollverwaltung.

Bundesweit beginnen zum 1. März insgesamt 400 junge Menschen ihr Studium im gehobenen Dienst beim Zoll. Neben dem klassischen Bachelor-Studium startet zu diesem Termin auch für den IT-Nachwuchs des gehobenen Dienstes das duale Studium der Verwaltungsinformatik.

Die Nachwuchskräfte absolvieren dabei ein dreijähriges duales Studium, das Theorie und Praxis eng miteinander verzahnt. Ein besonderes Merkmal für diesen Jahrgang ist dabei der Studienort: Die fachtheoretischen Abschnitte finden erstmals an der frisch eröffneten Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung (Fachbereich Finanzen) in Rostock statt. Dort erwartet die Studierenden eine hochmoderne Infrastruktur sowie eine zeitgemäße Lehre in unmittelbarer Nähe zur Ostseeküste.

Die Praxisphasen verbringen die angehenden Zöllnerinnen und Zöllner wiederum direkt in der Region - in den verschiedenen Fachbereichen des Hauptzollamts Schweinfurt sowie an den Zollämtern vor Ort.

Nach dem erfolgreichen Abschluss des dualen Studiums steht den Absolventen die gesamte Bandbreite der Zollverwaltung offen. Das Spektrum reicht dabei von der Bekämpfung von Schwarzarbeit und Schmuggel über die Erhebung von Steuern und die Überwachung des grenzüberschreitenden Warenverkehrs bis hin zu hochkomplexen Aufgaben in der IT-Verwaltung oder einer Verwendung in der Zollfahndung zur Bekämpfung organisierter Kriminalität. Bei erfolgreichem Abschluss garantiert der Zoll die Übernahme in ein sicheres, lebenslanges Beamtenverhältnis.

Mit einer Einstellung beim Zoll erhalten die Studierenden nicht nur ein fachlich hochwertiges Studium, sondern auch einen sicheren Arbeitsplatz mit vielen spannenden und abwechslungsreichen Tätigkeiten, mit denen sie u.a. für Steuereinnahmen, Verbraucherschutz, die Sicherung von Arbeitsplätzen und die Digitalisierung der Verwaltung in Deutschland sorgen.

Auch für das kommende Jahr sucht der Zoll noch engagierte Nachwuchskräfte, die Verantwortung für die Gesellschaft übernehmen wollen.

Interessierte für eine Einstellung zum 1. März 2027 können sich noch bis zum 15. April 2026 beim Hauptzollamt Schweinfurt (gehobener Zolldienst) oder bei der Generalzolldirektion (Verwaltungsinformatik) bewerben.

Ausführliche Informationen zu Bewerbung, Einstellung und Karrierewegen finden sich unter www.zoll-karriere.de oder www.zoll.de

Ansprechpartner für Rückfragen:

Studium gehobener Zolldienst (Hauptzollamt Schweinfurt): Kontakt: Simone Reisacher Telefon: 09721/6464-1104 E-Mail: bewerbung.hza-schweinfurt@zoll.bund.de

Studium Verwaltungsinformatik (Generalzolldirektion): Kontakt: Direktion I, Dienstort Münster Telefon: 0228/303-14364 E-Mail: Bewerbungen-VIT@zoll.bund.de

