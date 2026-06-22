Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald Baar Kreis) Einbruch in Aselfingen (22.06.2026)

Blumberg (ots)

Am frühen Montagmorgen hat sich im Blumberger Ortsteil Aselfingen ein Einbruch ereignet. Gegen 3 Uhr, bemerkten die Bewohner eines Hauses an der Wutachstraße Geräusche im Gebäude. Bei der Nachschau nahmen sie noch Personen wahr, die gerade durch eine angebaute Scheune das Weite suchten. Direkt im Anschluss fuhr ein dunkles Auto davon. Entwendet wurde nach jetzigem Ermittlungsstand nichts. Die Polizei in Villingen erbittet Hinweise zu den Personen und dem dunklen Auto, die unter der Nummer 07721 / 6010, gemeldet werden können.

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