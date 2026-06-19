Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, B 27, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall auf der B 27 - Auto überschlägt sich (19.06.2026)

Donaueschingen, B 27, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 27, kurz vor der Anschlussstelle Bad Dürrheim-Süd, hat sich am Freitagmorgen ein Auto überschlagen. Gegen 09.15 Uhr war eine 20-jährige Fahrerin eines KIA auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Bad Dürrheim unterwegs. Auf dem rechten Fahrstreifen fuhr ein 66-jähriger Mann mit seinem Volvo. Dieser wollte ein vor ihm fahrendes Auto überholen und orientierte sich in Richtung dem linken Fahrstreifen. Die 20-Jährige nahm dies war, geriet ins Schlingern und übersteuerte. Daraufhin geriet das Auto ins Schleudern, fuhr die Böschung hinunter und überschlug sich, ehe es auf dem Dach liegen blieb. Die junge Fahrerin und ihre 21-jährige Beifahrerin erlitten hierbei Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in ein Krankenhaus. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den nicht mehr fahrbereiten KIA, bei dem ein Schaden von über 15.000 Euro entstand.

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