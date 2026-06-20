Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkrs Tuttlingen) Verkehrsunfall mit eingeklemmter und verletzter Beifahrerin (20.06.2026)

Trossingen (ots)

In der Nacht, am 20.06.2026, gegen 01 Uhr, kam es in Trossingen in der Christian-Messner-Straße/ Einmündung Andreas-Koch-Straße zu einem folgeschweren Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger BMW-Lenker befuhr die Andreas-Koch-Straße und fuhr trotz Verkehrszeichenregelung mit VZ 205, Vorfahrt gewähren und der damit verbundenen Wartepflicht in die Christian-Messner-Straße ein. Hierbei übersah er einen von links herannahenden Pkw BMW und dessen 22-jährigen Fahrer, so dass die Fahrzeuge kollidierten. Im Pkw BMW, welcher aus der Andreas-Koch-Straße kam, wurde die 41-jährige Beifahrerin im Fahrzeug eingeklemmt. Sie wurde durch die freiwillige Feuerwehr gerettet und dem anwesenden Rettungsdienst zur weiteren Behandlung übergeben. Sie wurde stationär in einem Klinikum aufgenommen. Ihr 21-jähriger Fahrer konnte nach ambulanter Behandlung das Klinikum verlassen. Der 22-jährige Pkw-Lenker gab sich erst nach umfangreichen Ermittlungen als Lenker zu erkennen. Nach einem Atemalkoholtest wurde festgestellt, dass er geringfügig alkoholisiert war. Außerdem reagierte ein Urinvortest positiv auf THC. Der junge Mann gelangt wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort, als auch wegen dem THC-Grenzwert gem. dem § 24a StVG zur Anzeige. Bei ihm wurde in einem Klinikum eine Blutentnahme durchgeführt. Der 25-jähriger Beifahrer im vorfahrtsberechtigten BMW, wurde offensichtlich nicht verletzt. Beide BMW waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch einen Abschleppdienst geborgen. Der Schaden beträgt am BMW der Andreas-Koch-Straße ca. 15.000 Euro und am BMW der Christian-Messner-Straße ca. 7.000 Euro.

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