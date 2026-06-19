Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis) Lastwagen touchiert Rollstuhlfahrer - 60-Jähriger verletzt (18.06.2026)

Königsfeld im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Ein Lastwagenfahrer hat bei einem Unfall am Donnerstagvormittag auf der Parkstraße einen Rollstuhlfahrer erfasst. Gegen 11.30 Uhr lieferte ein 58-Jähriger mit einem Lastwagen Essen an die dortige Seniorenresidenz. Dort übersah er einen am Fahrbahnrand befindlichen 60-jährigen Rollstuhlfahrer und touchierte ihn leicht. Dadurch kippte der Rollstuhl zur Seite, so dass der 60-Jährige auf die Straße fiel. Nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst kam der Mann, vermutlich nur leicht verletzt, zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

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