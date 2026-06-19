Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Moos-Bankholzen, Lkr. Konstanz) Verkehrsunfall auf der L 193 zwischen Bankholzen und Schienen - eine schwerverletzte Person (18.06.2026)

Moos-Bankholzen, Lkr. Konstanz (ots)

Eine Person ist am Donnerstagmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 193 zwischen Bankholzen und Schienen schwerverletzt worden. Gegen 14 Uhr fuhr ein 16-Jähriger mit seiner Aprilia in Richtung Bankholzen, In einer langgezogenen Rechtskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn, streifte hierbei einen entgegenkommenden Opel Astra, stürzte und blieb auf der Fahrbahn liegen. Ein nachfolgender 19-jähriger Motorrad-Fahrer erkannte dies zu spät und überfuhr den am Boden liegenden 16-Jährigen. Nach der Erstversorgung durch einen Rettungsdienst flog ein Rettungshubschrauber den Schwerverletzten in ein Klinikum. Die weiteren Unfallbeteiligten blieben unverletzt. An der Aprilia entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3.500 Euro, am Opel Astra über 12.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten durch einen Abschleppdienst abtransportiert werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Landesstraße im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt.

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