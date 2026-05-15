Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Pst. Hilders

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Ehrenberg (Rhön): Am Freitag, den 15.05.2026 ereignete sich gegen 10:50 Uhr auf der Bundessstraße 278 zwischen Bischofsheim (Rhön) und Wüstensachsen ein Alleinunfall mit leichtem Personenschaden.

Eine 40.-jährige Ehrenbergerin befuhr mit ihrem Fahrzeug die B 278 von Bischofsheim (Rhön) kommend in Fahrtrichtung Wüstensachsen. Aufgrund von plötzlich einsetztenden Niederschlag in Form von Hagel verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte gegen einen Baum. Das Fahrzeug kam hierbei auf der Beifahrerseite zum Stillstand. Die Fahrerin konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und erlitt zum Glück nur leichte Verletzungen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10000 EUR.

Helgert, PHK

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