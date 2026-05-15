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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Zusammenstoß mit Linienbus

Rotenburg. Am Dienstag (12.05.), gegen 12 Uhr, befuhr ein 32-jähriger VW-Fahrer aus Bad Hersfeld die Kreisstraße 60 aus Richtung Bebra-Lüdersdorf kommend in Richtung Rotenburg a. d. Fulda. In einem Kurvenbereich verlor der VW-Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Linienbus zusammen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

Radfahrer verletzt

Bebra. Am Mittwoch (13.05.) gegen 16.30 Uhr befuhr ein 76-jähriger Radfahrer aus Weiterode den parallel zur Landesstraße 3251 verlaufenden Radfahrstreifen aus Bebra kommend in Fahrtrichtung Bebra-Weiterode. Im Einmündungsbereich Eisenacher Str. / Landesstraße 3251 kam es aus bisher ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit dem Ford einer 56-jährigen aus Flieden. Der Radfahrer kam zu Fall, verletzte sich leicht und wurde vor Ort medizinisch behandelt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 1.300 Euro.

Zusammenstoß zwischen Radfahrer

Bebra. Ein 14-jähriger Radfahrer aus Bebra befuhr am Mittwoch (13.05.), gegen 19.40 Uhr, die Egerländer Straße in Richtung Danziger Straße. Zeitgleich befuhr ein 74-jähriger Radfahrer, ebenfalls aus Bebra, die Danziger Straße in Richtung Egerländer Straße. Im Einmündungsbereich Egerländer Straße / Danziger Straße stießen die Radfahrer aus bisher ungeklärter Ursache zusammen. Beide Radfahrer fielen zu Boden und trugen leichte Verletzungen davon. Der 74-jährige Radfahrer wurde mit dem Rettungswagen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

(Polizeistation Rotenburg)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

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Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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