Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Frontkreiselmähwerk gestohlen - Geldbörse gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Frontkreiselmähwerk gestohlen

Friedewald. Im Zeitraum von Mittwoch (13.05.), 20 Uhr, bis Donnerstag (14.05.), 07.30 Uhr, betraten Unbekannte ein landwirtschaftliches Betriebsgelände im Vächer Weg in Lautenhausen. Dort entwendeten sie von einem Anhänger ein Frontkreiselmähwerk. Nach derzeitigen Erkenntnissen nutzten die Täter einen tatorteigenen Teleskoplader zum Verladen des Mähwerks in ihr Fahrzeug. Beim Rangieren verursachten die Täter Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro an einer Halle und einem landwirtschaftlichem Gerät. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Geldbörse gestohlen

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (13.05.), im Zeitraum von 14.05 bis 14.15 Uhr, kaufte 72-Jährige in der Benno-Schilde-Straße in einem Lebensmittelgeschäft ein. Nachdem die Seniorin ihren Einkauf bezahlt hatte und die Waren in ihrem Korb verstaute, nutzen Unbekannte einen unaufmerksamen Moment und entwendeten ihre Geldbörse. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Steffen Heil)

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