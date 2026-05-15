Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Wohnung - Diebstahl von Rasenmäher

Vogelsberg (ots)

Einbruch in Wohnung

Alsfeld. Am Mittwochabend (13.05), zwischen 20 Uhr und 22.30 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hersfelder Straße, indem sie zunächst die Haustür und im weiteren Verlauf die Wohnungstür mit einem nicht bekannten Werkzeug aufhebelten. Angaben zum entstandenen Sachschaden und möglichem Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Rasenmäher

Homberg. Unbekannte entwendeten im Zeitraum von Freitag (08.05.) bis Dienstag (12.05.) aus einer Scheune, in der Hintergasse in Maulbach, einen Benzinrasenmäher der Marke Honda HRX 476. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

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