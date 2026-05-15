PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Wohnung - Diebstahl von Rasenmäher

Vogelsberg (ots)

Einbruch in Wohnung

Alsfeld. Am Mittwochabend (13.05), zwischen 20 Uhr und 22.30 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hersfelder Straße, indem sie zunächst die Haustür und im weiteren Verlauf die Wohnungstür mit einem nicht bekannten Werkzeug aufhebelten. Angaben zum entstandenen Sachschaden und möglichem Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Rasenmäher

Homberg. Unbekannte entwendeten im Zeitraum von Freitag (08.05.) bis Dienstag (12.05.) aus einer Scheune, in der Hintergasse in Maulbach, einen Benzinrasenmäher der Marke Honda HRX 476. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 15.05.2026 – 12:00

    POL-OH: Diebstahl von E-Scooter - Porsche zerkratzt

    Fulda (ots) - Diebstahl von E-Scooter Fulda. In der Zeit von Mittwoch (13.05.), 16 Uhr, bis Donnerstag (14.05.), 14.45 Uhr, entwendeten Unbekannte in der Bahnhofstraße einen mittels Schloss angeschlossenen E-Scooter des Herstellers "Joyor" mit dem Versicherungskennzeichen "222-LGN". Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter ...

    mehr
  • 14.05.2026 – 17:22

    POL-OH: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen - Rettungshaubschrauber im Einsatz

    Fulda (ots) - Grebenau. Am Donnerstag Nachmittag (14.05.) gegen 14:55 Uhr kam es auf der L3161 zu einem Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 38-jährige Unfallverursacher mit seinem Pkw die L3161 von Grebenau aus kommend in Richtung Udenhausen. Aus Unachtsamkeit geriet dieser am Ende einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und es kam ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren