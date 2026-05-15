POL-OH: Einbruch in Wohnung - Diebstahl von Rasenmäher
Vogelsberg (ots)
Einbruch in Wohnung
Alsfeld. Am Mittwochabend (13.05), zwischen 20 Uhr und 22.30 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hersfelder Straße, indem sie zunächst die Haustür und im weiteren Verlauf die Wohnungstür mit einem nicht bekannten Werkzeug aufhebelten. Angaben zum entstandenen Sachschaden und möglichem Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
Diebstahl von Rasenmäher
Homberg. Unbekannte entwendeten im Zeitraum von Freitag (08.05.) bis Dienstag (12.05.) aus einer Scheune, in der Hintergasse in Maulbach, einen Benzinrasenmäher der Marke Honda HRX 476. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
(Marc Leipold)
Kontakt:
Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda
Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)
Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0
X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/
Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell