Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von E-Scooter - Porsche zerkratzt

Fulda (ots)

Diebstahl von E-Scooter

Fulda. In der Zeit von Mittwoch (13.05.), 16 Uhr, bis Donnerstag (14.05.), 14.45 Uhr, entwendeten Unbekannte in der Bahnhofstraße einen mittels Schloss angeschlossenen E-Scooter des Herstellers "Joyor" mit dem Versicherungskennzeichen "222-LGN". Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Porsche zerkratzt

Fulda. In der Zeit von Montag (11.05.), 20.30 Uhr, bis Dienstag (12.05.), 11 Uhr, zerkratzten Unbekannte in der Straße "Vor dem Peterstor" die Beifahrerseite eines Porsche Macan . Der Sachschaden wird auf 5.000 geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Dreiste Friedhofsdiebe entwenden Bronzefiguren in Mackenzell

Hünfeld. Auf dem Friedhof im Ortsteil Mackenzell wurden in den vergangenen Tagen vier Diebstähle von Grabschmuck angezeigt. Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von Samstag, (09.05.), 15 Uhr, bis Mittwoch, (13.05.), 20.45 Uhr, insgesamt zwei Bronzekreuze sowie zwei Madonna-Figuren aus Bronze.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zu auffällig verhaltenden Personen und Fahrzeugen im Tatzeitraum geben können, sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

Bürgerinnen und Bürger werden zudem gebeten, verdächtige Wahrnehmungen, insbesondere im Bereich von Friedhöfen, umgehend dem Polizeipräsidium Osthessen telefonisch zu melden - im Notfall über die Notrufnummer 110.

(Steffen Heil)

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