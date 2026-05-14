Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen - Rettungshaubschrauber im Einsatz

Fulda (ots)

Grebenau. Am Donnerstag Nachmittag (14.05.) gegen 14:55 Uhr kam es auf der L3161 zu einem Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 38-jährige Unfallverursacher mit seinem Pkw die L3161 von Grebenau aus kommend in Richtung Udenhausen. Aus Unachtsamkeit geriet dieser am Ende einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und es kam zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Der 64-jährige Fahrzeugführer aus dem Kreis Hersfeld-Rotenburg musste mit dem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Die Ehefrau und Beifahrerin wurde mit dem Rettungswagen ebenfalls einem Krankenhaus zugeführt. Beide waren ansprechbar und erlitten leichte Verletzungen. Der Unfallverursacher wurde auch leicht verletzt. Dessen gleichaltriger Beifahrer war augenscheinlich unverletzt, wurde jedoch vorsorglich in ein Krankenhaus zur Untersuchung gebracht. Das Fahrzeug des Unfallverursachers kam im rechten Straßengraben zum Stehen und das entgegenkommende Fahrzeug geriet gegen die dortige Leit-/Schutzplanke. Die Feuerwehr war ebenfalls vor Ort und im Einsatz. Die Straßenmeisterei wurde aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe verständigt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden und sie mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 40.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Landesstraße voll gesperrt, inzwischen ist die Fahrbahn wieder frei.

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