Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten in Grebenhain, Ortsteil Vaitshain

Vogelsbergkreis (ots)

Grebenhain. Am frühen Donnerstagmorgen (14.05.) kam es gegen 02:15 Uhr in Grebenhain im Ortsteil Vaitshain zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Sachstand kam ein VW Golf in der Grebenhainer Straße in Fahrtrichtung Nösberts-Weidmoos aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Grundstückszaun und anschließend mit einer dort befindlichen Bushaltestelle . Der Pkw war mit vier Personen besetzt. Durch den Aufprall verletzten sich drei der vier Insassen, mindestes eine davon schwer. Dabei handelt es sich um zwei 17-jährige und einen 18-jährigen Jugendlichen aus den Gemeinden Neuhof und Steinau a.d. Straße. Alle verletzten Personen wurden zwecks weiterer medizinischer Versorgung in verschiedene Krankenhäuser transportiert. Der bislang unbekannte Fahrer des VW Golf entfernte sich fußläufig von der Unfallstelle, die Ermittlungen zur Person dauern aktuell an.

Der nicht mehr fahrbereite Pkw wurde sehr stark beschädigt, sodass man von einem wirtschaftlichen Totalschaden sprechen kann.

Der Gesamtschaden an Pkw, Zaun und Bushaltestelle beläuft sich auf circa 70.000 Euro.

Hinweise zum Unfallgeschehen und zum flüchtigen Fahrer werden an die Polizeistation Lauterbach unter 06641/971-0 erbeten.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

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