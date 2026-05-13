Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Kreis Hersfeld-Rotenburg

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Linienbus fährt auf vorausfahrenden PKW auf

Philippsthal. Am Dienstag (12.05.), gegen 8.10 Uhr, kam es auf der B 62 zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Eine 68-jährige Linienbusfahrerin aus Schenklengsfeld befuhr die B 62 von der Hattorfer Straße in Richtung Friedewalder Straße. Vor ihr fuhr eine 34-jährige VW-Fahrerin aus Philippsthal. In Höhe der Eisenacher Straße wollte die VW-Fahrerin nach links auf einen dortigen Parkplatz abbiegen und verringerte dazu ihre Geschwindigkeit. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr die Linienbusfahrerin auf das abbremsende Fahrzeug auf. Durch den Aufprall verletzte sich die 34-Jährige leicht und kam zur weiteren medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 5.500 Euro.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

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