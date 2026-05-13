Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Folgemeldung: Verkehrsunfall auf Dipperzer Straße

Petersberg (ots)

Am Mittwoch (13.05.), gegen 10.40 Uhr, kam es auf der Dipperzer Straße (B458) zwischen der Zufahrt zur Anschlussstelle Fulda Mitte und der Kreuzung zur L3174 zu einem Verkehrsunfall. (Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43558/6274518)

Nach aktuellen Erkenntnissen befuhr ein 74-jähriger Mann aus Hilders mit seinem Porsche die Dipperzer Straße (B458) in Fahrtrichtung Fulda. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er dabei nach links von seinem Fahrstreifen ab, touchierte zunächst den entgegenkommenden Peugeot eines 31-Jährigen und prallte in der weiteren Folge frontal mit einem ebenfalls entgegenkommenden Ford B-Max zusammen. Die beiden Insassen des Ford, ein 68 Jahre alter Mann und eine 65 Jahre alte Frau aus Hünfeld, erlitten bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurden - wie die leichtverletzten Fahrer des Porsches und des Fords - zur weiteren medizinischen Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Zur Klärung des Sachverhaltes und zur Unfallrekonstruktion ordnete die Staatsanwaltschaft Fulda die Erstellung eines Gutachtens an. Für die Zeit der Maßnahmen an der Unfallstelle war die B 458 für circa dreieinhalb Stunden vollgesperrt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf rund 80.000 Euro.

(Steffen Heil)

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