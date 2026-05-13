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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Garage

Fulda (ots)

Gersfeld. Unbekannte verschafften sich im Zeitraum von Montag (11.05.), 16.30 Uhr, und Dienstag (12.05.), 6 Uhr, Zutritt in eine Garage in der Hauptstraße in Hettenhausen. Dort entwendeten die Täter einen E-Scooter der Marke Xiaomi 4-Life mit dem Versicherungskennzeichen "858 LXD", einen Kompressor sowie Elektro-Werkzeuge. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(Steffen Heil)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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