POL-OH: Diebstahl aus Garage
Fulda (ots)
Gersfeld. Unbekannte verschafften sich im Zeitraum von Montag (11.05.), 16.30 Uhr, und Dienstag (12.05.), 6 Uhr, Zutritt in eine Garage in der Hauptstraße in Hettenhausen. Dort entwendeten die Täter einen E-Scooter der Marke Xiaomi 4-Life mit dem Versicherungskennzeichen "858 LXD", einen Kompressor sowie Elektro-Werkzeuge. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de
(Steffen Heil)
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