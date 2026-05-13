Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Erstmeldung: Verkehrsunfall auf Dipperzer Straße

Petersberg (ots)

Am Mittwoch (13.05.), gegen 10.40 Uhr, kam es auf der Dipperzer Straße (B458) zwischen der Zufahrt zu Anschlussstelle Fulda Mitte und der Kreuzung zur L3174 zu einem Verkehrsunfall bei dem nach derzeitigen Erkenntnissen mindestens drei Fahrzeuge beteiligt waren und mehrere Personen verletzt wurden. Die näheren Umstände sind derzeit noch unklar. Einsatz- und Rettungskräfte sind vor Ort. Da die B458 in beide Richtungen vollgesperrt ist, kommt es derzeit zu Verkehrsbehinderungen. Ortskundige werden gebeten den Bereich weiträumig zu umfahren. Wir berichten nach.

(Steffen Heil)

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