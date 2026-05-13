POL-OH: Störung der Telefonanlage der Polizei Osthessen - Notruf uneingeschränkt erreichbar
Osthessen (ots)
Seit etwa 8.30 Uhr kommt es zu technischen Störungen an der Telefonanlage des Polizeipräsidiums Osthessen. Hierdurch können Bürgerinnen und Bürger die Dienststellen in allen drei osthessischen Landkreisen momentan nicht beziehungsweise nur stark eingeschränkt erreichen. Derzeit wird mit Hochdruck an der Behebung des Problems gearbeitet. Mit ihren Anliegen können sich betroffene Personen gerne jederzeit persönlich vor Ort an eine Polizeidienststelle wenden. Wir informieren, sobald die Telefonanlage wieder vollumfänglich zur Verfügung steht.
WICHTIG: Der Notruf ist von der Störung nicht betroffen und uneingeschränkt erreichbar. In dringenden Notfällen ist daher weiterhin die 110 zu wählen.
(Marc Leipold)
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