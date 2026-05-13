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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Störung der Telefonanlage der Polizei Osthessen - Notruf uneingeschränkt erreichbar

Osthessen (ots)

Seit etwa 8.30 Uhr kommt es zu technischen Störungen an der Telefonanlage des Polizeipräsidiums Osthessen. Hierdurch können Bürgerinnen und Bürger die Dienststellen in allen drei osthessischen Landkreisen momentan nicht beziehungsweise nur stark eingeschränkt erreichen. Derzeit wird mit Hochdruck an der Behebung des Problems gearbeitet. Mit ihren Anliegen können sich betroffene Personen gerne jederzeit persönlich vor Ort an eine Polizeidienststelle wenden. Wir informieren, sobald die Telefonanlage wieder vollumfänglich zur Verfügung steht.

WICHTIG: Der Notruf ist von der Störung nicht betroffen und uneingeschränkt erreichbar. In dringenden Notfällen ist daher weiterhin die 110 zu wählen.

(Marc Leipold)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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