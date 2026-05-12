Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von E-Scooter - Diebstahl aus Baustellenfahrzeug - Auf frischer Tat ertappt - Zivilstreife beweist gutes Gespür - Verfolgungsfahrt endet in einem Grünstreifen

Fulda (ots)

Diebstahl von E-Scooter

Fulda. In der Zeit von Samstag (09.05.), 15 Uhr, bis Sonntag (10.05.), 2 Uhr, entwendeten Unbekannte einen mittels Kettenringschloss an einem Fahrradständer auf dem Esperantoplatz angeschlossenen E-Scooter des Herstellers "RCB, Typ D5," mit dem Versicherungskennzeichen "125 LGN". Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Baustellenfahrzeug

Künzell. Im Zeitraum von Freitag (08.05.), 18 Uhr, bis Montag (11.05.), 8 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Kleintransporter des Herstellers Opel Movano im Fellenweg in Pilgerzell. Die Täter brachen das Heckklappenschloss auf und entwendeten aus dem Laderaum neben Werkzeug auch Maschinen der Marke Hilti. Der Gesamtschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Auf frischer Tat ertappt - Zivilstreife beweist gutes Gespür

Rasdorf. Am Sonntagabend, gegen 17.45 Uhr, wurden Zivilbeamte der Polizeiautobahnstation Petersberg auf der A7 auf einen VW Scirocco, der mit zwei Frauen besetz war, aufmerksam. Was in der weiteren Folge passieren sollte, ahnten die Beamten zu diesem Zeitpunkt noch nicht: Die Fahrerin des VWs steuerte ihr Fahrzeug zielstrebig zu einem nahegelegenen Tegut Teo Markt. Dort stiegen die Frauen aus ihrem Fahrzeug aus und liefen mit tief ins Gesicht gezogenen Basecaps in den Selbstbedienungsladen. Kurze Zeit später verließen die 41- und 45-Jährige den Markt mit vollgepackten Einkaufstaschen schnellen Schrittes in Richtung des Autos. Dort gaben sich die Polizeibeamten zu schließlich zu erkennen und kontrollierten die beiden Frauen an deren Fahrzeug. Hierbei stellte sich heraus, dass die beiden, die Waren aus dem Markt nicht bezahlt hatten, weshalb die Beamten sie vor Ort festnahmen. Die Frauen müssen sich nun einem Strafverfahren wegen gemeinschaftlichem Ladendiebstahls verantworten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie entlassen.

Verfolgungsfahrt endet in einem Grünstreifen

Fulda. Am frühen Samstagmorgen (09.05.), gegen 1.45 Uhr, wurde eine Streife der Polizeistation Fulda in der Weserstraße auf einen weißen Audi A6 aufmerksam und entschloss sich in der Weichselstraße zu einer Kontrolle. Die Polizeibeamten forderten den Fahrer mittels Haltesignalen zum Anhalten auf. Anstatt zu stoppen, beschleunigte der Fahrer sein Auto und fuhr mit hoher Geschwindigkeit die Weichselstraße entlang. Dabei kam der 27-Jährige mit seinem Audi nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Grünstreifen und beschädigte die Umgrenzung eines Baums. Nachdem sein Fahrzeug zum Stehen kam, flüchtete der Fahrer zunächst fußläufig, konnte aber durch die Beamten eingeholt und festgenommen werden. Der Grund seiner Flucht wurde den Beamten schnell klar: An dem Fahrzeug befanden sich gestohlene Kennzeichen und der Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Da der Verdacht bestand, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der 27-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

(Steffen Heil)

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