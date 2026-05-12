Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Festnahme nach Ladendiebstahl

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Rotenburg a.d. Fulda. Am Freitag (08.05.) gelang es einer Beamtin der Polizeistation Rotenburg zusammen mit einer weiteren Zeugin einen 16-jährigen Jugendlichen aus Warburg festzunehmen, nachdem dieser zuvor mehrere Parfümflaschen aus einer Drogerie im Waldweg entwendet hatte.

Nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen stahl der 16-Jährige Flakons im Gesamtwert von rund 350 Euro und flüchtete schließlich fußläufig in Richtung Bahnhof. Eine 34-jährige Frau aus Frankfurt am Main erkannte den Jugendlichen wieder, als dieser gerade in einen Zug einsteigen wollte und machte durch Rufen auf diesen aufmerksam. Ein 43-jähriger Zeuge aus Rotenburg a.d. Fulda versuchte daraufhin den jungen Mann festzuhalten. Dieser konnte sich jedoch durch körperliche Gegenwehr loswinden und lief in der Folge geradewegs auf eine sich dort privat aufhaltende 43-jährige Polizeibeamtin zu. Diese gab sich umgehend als Polizistin zu erkennen und hielt den Mann fest. Dabei verlor der Jugendliche das mitgeführte Diebesgut, beschimpfte die Frau und versuchte durch aktive körperliche Gegenwehr erneut zu fliehen. Weitere Zeugen wurden auf das Geschehen aufmerksam und unterstützten die Beamtin bei der Festnahme. Dabei stürzten der 16-Jährige sowie die 43-Jährige und ein weiterer engagierter 42-jähriger Zeuge aus Kassel zu Boden. Die Beamtin wurde leicht verletzt.

Der 16-Jährige wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des Ladendiebstahls, des räuberischen Diebstahls im öffentlichen Raum und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.

(Sandra Suski)

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