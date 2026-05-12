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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Fulda

Fulda (ots)

Abkommen von der Fahrspur

Fulda. Am Montag (11.05.), gegen 15 Uhr, befuhr eine 37-jährige VW-Fahrerin die Leipziger Straße in aufsteigender Richtung. Aus bisher ungeklärter Ursache kam sie nach links von ihrem Fahrstreifen ab und kollidierte mit dem entgegenkommenden Seat einer 45-Jährigen. Die 37-Jährige verletzte sich hierbei leicht und wurde vor Ort medizinisch versorgt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 16.500 Euro.

Unfall zwischen Fußgänger und E-Scooter-Fahrer- Zeugen gesucht!

Fulda. Am Montag (11.05), gegen 16.45 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter E-Scooter-Fahrer den Gehweg der Löherstraße in Richtung Bardostraße. Im Bereich der dortigen Fußgängerampel kam es aus bisher ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit einer Fußgängerin, die gerade die Fahrbahn überqueren wollte. Die Fußgängerin stürzte in der Folge auf den Boden und verletzte sich leicht. Der E-Scooter-Fahrer hielt zunächst an, flüchtete dann aber in Richtung Löherstraße, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Er kann wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 150-170 cm groß, schlanke Statur, schwarze kurz-gelockte Haare, helle Hautfarbe, schwarz gekleidet, Daunensteppjacke Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(Polizeistation Fulda)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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