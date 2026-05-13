POL-OH: Update: Störung Telefonanlage Polizei Osthessen behoben

Petersberg (ots) - Am Mittwoch (13.05.), gegen 10.40 Uhr, kam es auf der Dipperzer Straße (B458) zwischen der Zufahrt zu Anschlussstelle Fulda Mitte und der Kreuzung zur L3174 zu einem Verkehrsunfall bei dem nach derzeitigen Erkenntnissen mindestens drei Fahrzeuge beteiligt waren und mehrere Personen verletzt wurden. Die näheren Umstände sind derzeit noch unklar. ...

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