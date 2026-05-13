Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichenschild gestohlen - Diebstahl auf Baustelle

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Kennzeichenschild gestohlen

Kirchheim. Unbekannte entwendeten zwischen Samstagmittag (09.05.), 12 Uhr, und Dienstagnachmittag (12.05.), 15 Uhr, von einem VW T3, welcher in der Kittelbergstraße im Ortsteil Frielingen abgestellt war, das vordere Kennzeichenschild "HEF-TT 999" samt Kennzeichenhalterung. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl auf Baustelle

Bebra. Unbekannte betraten im Zeitraum zwischen Sonntag (10.05.), 16 Uhr, und Montag (11.05.), 10 Uhr, eine Baustelle einer Bahn-Anlage in der Straße Roter Rain im Ortsteil Rautenhausen. Dort öffneten sie gewaltsam das Schloss des Containers und verschafften sich Zutritt. Anschließend entnahmen die Täter Kabeltrommeln, Kupferkabel sowie Geräte. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Steffen Heil)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell