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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Erstmeldung: Linienbus kommt von Fahrbahn ab

Alsfeld (ots)

Am Mittwoch (13.05.), gegen 14 Uhr kam es auf der L3160 zwischen den Ortschaften Eifa und Grebenau zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam ein überwiegend mit Schülern besetzter Linienbus nach rechts von der Fahrbahn ab und im angrenzenden Graben zum Stehen. Dabei wurden nach aktuellem Stand mehrere Personen verletzt. Die Hintergründe sind derzeit noch unklar. Einsatz- und Rettungskräfte sind vor Ort. Im Bereich der Unfallörtlichkeit ist die L3160 aktuell vollgesperrt, weshalb es derzeit zu Verkehrsbehinderungen kommt. Ortskundige werden gebeten den Bereich weiträumig zu umfahren. Wir berichten nach.

(Marc Leipold)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

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Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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