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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Update: Linienbus kommt von Fahrbahn ab

Vogelsberg (ots)

Alsfeld. Am Mittwoch (13.05.), gegen 14 Uhr, kam es auf der L3160 zwischen den Ortschaften Alsfeld-Eifa und Grebenau-Eulersdorf zu einem Verkehrsunfall. (Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43558/6274794 )

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 69-jährige Fahrer eines Linienbusses die L3160 von Eifa kommend in Richtung Eulersdorf. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und im angrenzenden Straßengraben zum Stehen. Zum Unfallzeitpunkt war der Bus mit 31 Fahrgästen - vorwiegend Schülern - besetzt. Sowohl der Fahrer des Schulbusses als auch sechs - nach erster Einschätzung leichtverletzte Schüler - wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Zwei weitere leichtverletzte Mitfahrer wurden vor Ort medizinisch versorgt. Die übrigen Mitfahrer wurden an der Unfallstelle durch die Einsatzkräfte betreut und in der Folge von Angehörigen dort abgeholt. Nach ersten Schätzungen entstand lediglich geringer Sachschaden.

Für die Dauer der Maßnahmen an der Unfallstelle war die L 3160 zeitweise vollgesperrt.

(Marc Leipold)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

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Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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