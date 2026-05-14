Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: 2 Verkehrsunfallmeldungen aus Ludwigsau-Friedlos

LK Hersfeld-Rotenburg (ots)

PKW prallt gegen Hauswand

Ludwigsau-Friedlos. Am Mittwoch (13.05.), gegen 21:20 Uhr, verlor ein 37-jähriger Bad Hersfelder in der Schillerstraße die Kontrolle über seinen PKW. Das Kraftfahrzeug rollte die Böschung herab, durchbrach eine Hecke, kollidierte in der Straße "Am Giegenberg" zunächst mit einem geparkten PKW und kam schließlich an der Fassade eines dortigen Wohnhauses zum Stillstand. Der 37-Jährige wurde leicht verletzt. Der Gesamtschaden beziffert sich auf ca. 17.000 Euro.

Rollerfahrer schwer verletzt

Ludwigsau-Friedlos. Am Mittwoch (13.05.), gegen 22:20 Uhr, befuhr ein 46-Jähriger aus Bebra mit seinem Kleinkraftrad die Hersfelder Straße (Bundesstraße 27), aus Richtung Ludwigsau-Mecklar kommend, in Richtung Bad Hersfeld. Dabei nahm ihm ein 34-jähriger PKW-Fahrer aus Niederaula die Vorfahrt, welcher von der einmündenden Straße "Am Mittelrück", unter Missachtung des Verkehrszeichens "Vorfahrt gewähren", in die Hersfelder Straße einbog. Es kam zu einer leichten Kollision. Der 46-Jährige kam zu Fall, wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Schaden an dem Kleinkraftrad wird auf ca. 200 Euro geschätzt. An dem PKW war kein Sachschaden ersichtlich.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

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