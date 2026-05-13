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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Leichtverletzten aufgrund Schneefall im Mai am 12.05.2026 im Bereich Ehrenberg (Rhön)

Fulda (ots)

Ehrenberg. Am Dienstagmorgen (12.05.), gegen 07:30 Uhr, ereignete sich auf schneeglatter Fahrbahn im Bereich der B278 kurz vor der Ortslage Wüstensachsen auf dem dortigen Gefällestück ein Verkehrsunfall mit Leichtverletzten. Ein Lkw Iveco kam auf der schneebedeckten Fahrbahn, bei winterlichen Verhältnissen im Mai, nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurden die beiden Fahrzeuginsassen, der 50-jährige Fahrer aus dem Landkreis Gotha und sein 52-jähriger Mitfahrer aus Erfurt, leicht verletzt. Der Lkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 3500,- Euro.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

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Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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