Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahrzeugaufbrüche- Diebstähle aus Autos in Herbstein-Altenschlirf

Fulda (ots)

HERBSTEIN. In der Nacht vom 13.05.2026 auf 14.05.2026 von 19:00 Uhr bis 09:30 Uhr kam es im Ortsteil Altenschlirf, Gemeinde Herbstein, zu vier Einbrüchen aus Pkw. Die Geschädigten parkten jeweils ihre Fahrzeuge in den Einfahrten ihrer Wohnhäuser. Bei zwei Fahrzeugen blieb es bei dem versuchten Aufbrechen und es kam zu keinem Eindringen in den Fahrzeuginnenraum. Bei den anderen beiden Fahrzeugen wurde sich Zugang in den Innenraum verschafft und in beiden Fällen wurde Bargeld entwendet. Aus dem anderen Fahrzeug wurde noch eine Sonnenbrille der Marke Rayban entwendet. An den PKW entstand Sachschaden in einer Höhe von mindestens 800 EURO. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter 06641 971-0 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache. Die Polizei weist noch einmal daraufhin, keine Wertgegenstände in einem abgeparkten Fahrzeug zu hinterlassen.

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