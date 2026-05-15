PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kostenlose Fahrradcodierung in Bad Hersfeld

POL-OH: Kostenlose Fahrradcodierung in Bad Hersfeld
  • Bild-Infos
  • Download

Bad Hersfeld (ots)

Um mögliche Fahrraddiebe abzuschrecken und die Zuordnung eines aufgefundenen Fahrrades zu seinem rechtmäßigen Besitzer zu erleichtern, bietet die Polizeidirektion Hersfeld-Rotenburg am kommenden Mittwoch (20.05.) in der Zeit von 10 Uhr bis 15 Uhr eine kostenlose Fahrradcodierung in Bad Hersfeld an. Interessierte haben die Möglichkeit, sich eine individuelle Nummer in den Rahmen ihres Rades codieren zu lassen.

Hierfür brauchen Zweiradliebhaber lediglich einen Eigentumsnachweis für das Rad sowie ein Personaldokument - sprich Personalausweis oder Reisepass.

HINWEIS: Fahrräder mit Carbonrahmen lassen sich leider nicht codieren. Bei Pedelecs oder E-Bikes bringen Sie bitte den Schlüssel für den Akku mit.

Das Wichtigste noch einmal im Überblick:

Wann? Am Mittwoch (20.05.), zwischen 10 Uhr und 15 Uhr Wo? Polizeidirektion Hersfeld-Rotenburg, Kleine Industriestraße 3, 36251 Bad Hersfeld

Terminvergabe? Voranmeldung erforderlich, täglich zwischen 8 Uhr und 16 Uhr, unter der Telefonnummer 06621 9320.

(Polizeidirektion Bad Hersfeld)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 14.05.2026 – 17:22

    POL-OH: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen - Rettungshaubschrauber im Einsatz

    Fulda (ots) - Grebenau. Am Donnerstag Nachmittag (14.05.) gegen 14:55 Uhr kam es auf der L3161 zu einem Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 38-jährige Unfallverursacher mit seinem Pkw die L3161 von Grebenau aus kommend in Richtung Udenhausen. Aus Unachtsamkeit geriet dieser am Ende einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und es kam ...

    mehr
  • 14.05.2026 – 16:00

    POL-OH: Fahrzeugaufbrüche- Diebstähle aus Autos in Herbstein-Altenschlirf

    Fulda (ots) - HERBSTEIN. In der Nacht vom 13.05.2026 auf 14.05.2026 von 19:00 Uhr bis 09:30 Uhr kam es im Ortsteil Altenschlirf, Gemeinde Herbstein, zu vier Einbrüchen aus Pkw. Die Geschädigten parkten jeweils ihre Fahrzeuge in den Einfahrten ihrer Wohnhäuser. Bei zwei Fahrzeugen blieb es bei dem versuchten Aufbrechen und es kam zu keinem Eindringen in den ...

    mehr
  • 14.05.2026 – 05:53

    POL-OH: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten in Grebenhain, Ortsteil Vaitshain

    Vogelsbergkreis (ots) - Grebenhain. Am frühen Donnerstagmorgen (14.05.) kam es gegen 02:15 Uhr in Grebenhain im Ortsteil Vaitshain zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Sachstand kam ein VW Golf in der Grebenhainer Straße in Fahrtrichtung Nösberts-Weidmoos aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Grundstückszaun und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren