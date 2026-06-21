Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neuhausen ob Eck

Landkreis Tuttlingen) Endspurt beim Southside 2026 - Ein gelungenes Festival trotz Wetterkapriolen (18.06.2026 - 21.06.2026)

Neuhausen ob Eck (ots)

Das Southside Festival 2026 geht dem Ende entgegen. Die ausgelassene und friedliche Stimmung konnte auch das Wetter - welches fast täglich zwischen strahlender Sonne, Hitze und Gewitter wechselte - nicht trüben, so dass es wieder ein gelungenes Festival war.

Von Donnerstag bis Sonntag feierten teilweise bis zu 50.000 Besucher bei Neuhausen ob Eck. Am Freitag mussten das Infield und die Campingplätze wegen des Wetters evakuiert werden. In Anbetracht der kurzen Vorwarnzeit und der großen Besucherzahl verlief diese Maßnahme sehr koordiniert und schnell. Es kam hier zu keinem Schadenseintritt.

Die Polizei bilanzierte darüber hinaus bis Sonntagabend, 18 Uhr, 40 Straftaten und 13 Ordnungswidrigkeiten. Dies markiert im Vergleich zu den Vorjahren einen Tiefstand. Hauptsächlich handelte es sich bei den Delikten um Leistungserschleichung, Hausfriedensbruch und Diebstahl. Im Bereich der Ordnungswidrigkeiten stellten die missbräuchliche Benutzung von Drohnen innerhalb der erlassenen Flugverbotszone den Schwerpunkt dar.

Der insgesamt positive Verlauf ist auch auf die gute Zusammenarbeit zwischen dem Veranstalter, den Rettungs- und Hilfsorganisationen sowie der Polizei zurückzuführen.

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