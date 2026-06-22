Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg im Schwarzwald, B 500

Schwarzwald Baar Kreis) Betrunken und ohne Fahrerlaubnis Unfall gebaut (21.06.2026)

Triberg im Schwarzwald - B 500 (ots)

Keine Sternstunde hatte ein 35-Jähriger am Sonntag, gegen 16:45 Uhr, auf der Bundesstraße 500 bei Triberg. Der BMW-Fahrer geriet während eines Ausweichmanövers nach rechts von der Straße und stieß gegen einen Bordstein. Durch den Aufprall lösten die Airbags aus, was ihn leicht verletzte und das Auto fahruntauglich machte. Im Zuge der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch. Ein Test ergab über einen Promille. Weiterhin war der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und einer Pflichtversicherung für den BMW. Neben einer Blutentnahme sind mehrere Strafanzeigen die Folge. Der Schaden am Auto beläuft sich auf circa 5.000 Euro.

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