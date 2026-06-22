Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht am Schwimmbad (21.06.2026)

Blumberg (ots)

Am Sonntag hat sich im Zeitraum zwischen, 11:30 Uhr und 13:30 Uhr, am Schwimmbad in Blumberg eine Unfallflucht zugetragen. Ein Unbekannter beschädigte beim Ausparken einen auf dem Parkplatz stehenden dunklen VW. Nach dem Ausparkvorgang entfernte sich der Verursacher, ohne den Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro zu melden. Hinweise zu ihm nimmt der Polizeiposten Blumberg, unter der Nummer 07702 / 41066, entgegen.

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