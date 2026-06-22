Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Öhningen, Lkr. Konstanz) Unbekannter sägt Eichenbäume ab und beschädigt Mirabellenbaum (13./15.06.2026)

Öhningen (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag, 13.06.2026, und Montag, 15.06.2026, hat ein Unbekannter mehrere Bäume im Bereich "Außerort" beschädigt. Der Täter sägte zwei im Randbereich zur Hausnummer 15 stehende Eichenbäume auf einer Höhe von etwa zwei Metern ab und beschädigte zudem einen danebenstehenden Mirabellenbaum. Dadurch verursachte er einen Schaden von rund 2.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Täter nimmt der Polizeiposten Gaienhofen, Tel. 07735 9710-0 entgegen.

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