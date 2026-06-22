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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Öhningen, Lkr. Konstanz) Unbekannter sägt Eichenbäume ab und beschädigt Mirabellenbaum (13./15.06.2026)

Öhningen (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag, 13.06.2026, und Montag, 15.06.2026, hat ein Unbekannter mehrere Bäume im Bereich "Außerort" beschädigt. Der Täter sägte zwei im Randbereich zur Hausnummer 15 stehende Eichenbäume auf einer Höhe von etwa zwei Metern ab und beschädigte zudem einen danebenstehenden Mirabellenbaum. Dadurch verursachte er einen Schaden von rund 2.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Täter nimmt der Polizeiposten Gaienhofen, Tel. 07735 9710-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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