Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Paradies) Auseinandersetzung zwischen Radfahrern - Unbekannter schlägt 16-Jährigen - Polizei sucht Zeugen (15.06.2026)

KN-Paradies (ots)

Die Polizei such Zeugen zu einem Vorfall, der sich bereits am Montag, 15.06.2026, auf dem "Webersteig" ereignet hat. Gegen 16.50 Uhr fuhr ein 16-Jähriger auf der Schottenstraße in Richtung Fahrradbrücke. An der Kreuzung zur Rheingutstraße übersah der Jugendliche, dass ein vorausfahrender, unbekannter älterer Radfahrer Handzeichen gab um nach links abzubiegen und überholte diesen. Nachdem beide stark bremsten, kam es zu keinem Zusammenstoß. Der 16-Jährige radelte daraufhin weiter und bog auf den "Webersteig" ab. Der Unbekannte verfolgte ihn und fuhr schließlich auf Höhe des Pulverturms in das Zweirad des Jugendlichen, beleidigte ihn und schlug ihm schließlich mit der Hand auf die Brust. Nachdem der 16-Jährige sein Handy aus der Tasche zog um die Polizei zu verständigen, versuchte der Fremde noch ihm das Gerät aus der Hand zu reißen und flüchtete dann unter weiteren Beleidigungen in Richtung Fahrradbrücke.

Zu diesem Vorfall sucht die Polizei eine Passantin, die dem Jugendlichen zur Hilfe kam. Es soll sich um eine etwa 35-40 Jahre alte Frau gehandelt haben.

Zu dem unbekannten Radfahrer ist lediglich bekannt, dass er etwa 60 Jahre alt und ungefähr 180 Zentimeter groß war. Er trug eine Sonnenbrille und sprach mit badischem Akzent. Er war mit einem schwarzen, älteren Citybike mit weißem "Cube"-Schriftzug unterwegs.

Die unbekannte Zeugin und weitere Personen, die Hinweise auf die Identität des Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 365999-0 beim Polizeiposten KN-Lutherplatz zu melden.

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