Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Epfendorf

Lkr. Rottweil) Teerkolonne unterwegs: Polizei rät zur Vorsicht bei "Haustürgeschäften" (19.06.2026)

Epfendorf (ots)

Am Freitagnachmittag hat eine ausländische Teerkolonne ihre Dienste im Ortsteil Harthausen angeboten und ist nach Verständigung der Polizei geflüchtet.

Gegen 16:30 Uhr meldete ein 41-jähriger Anwohner, dass er bereits am Mittag von einem Mann angesprochen worden sei, der ihm angeboten habe, seine Einfahrt neu zu teeren. Nach einer mündlichen Vereinbarung begann die Teerkolonne, bestehend aus zwei Fahrzeugen und mehreren Arbeitern, mit den Arbeiten. Als der vereinbarte Preis schließlich in bar verlangt wurde, der 41-Jährige jedoch auf eine Rechnung bzw. Überweisung bestand, wurde er misstrauisch und verständigte die Polizei. Ohne ihre Teerarbeiten zu beenden verließen die Arbeiter der Teerkolonne schließlich auch ohne Geld die Baustelle und flüchteten.

Präventionshinweis:

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang zur Vorsicht bei Haustürgeschäften, auch bei ungefragt angebotenen Handwerkerleistungen wie beispielsweise Dach-, Pflaster- und Teerarbeiten oder Fassadenreinigungen.

Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung oder auf Ihr Grundstück, die Sie selbst bestellt haben oder die von Ihrem Vermieter bzw. Ihrer Vermieterin angekündigt worden sind.

Fordern Sie von Handwerkern ein schriftliches Angebot oder einen Vertrag, aus dem Name und Anschrift des Vertragspartners sowie das Datum hervorgehen.

Seien Sie misstrauisch, wenn Dienstleistungen besonders günstig oder vermeintlich kostenlos angeboten werden, der Anbieter versucht, Sie zu einer sofortigen Zusage zu bewegen oder auf Barzahlung besteht.

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