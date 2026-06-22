Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Volkertshausen, Lkr. Konstanz) Auseinandersetzung vor einer Gaststätte - Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung (20.06.2026)

Volkertshausen (ots)

Nach einer Auseinandersetzung in der Hauptstraße in der Nacht auf Samstag ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Gegen 00.30 Uhr gerieten mehrere Gäste und Nachbarn einer dortigen Gaststätte wegen der Lautstärke der abgespielten Musik aneinander. In der Folge kam es zu einem Handgemenge das derart eskalierte, dass ein 28-Jähriger einem 38-Jährigen in den Magen schlug und dieser seinen Kontrahenten wiederum mit einem Bierkrug anging. Der jüngere der beiden und eine 37-Jährige, die ebenfalls an der Auseinandersetzung beteiligt war, mussten anschließend im Krankenhaus ärztlich versorgt werden. Da sie sich dort aggressiv und provozierend gegenüber dem Klinikpersonal verhielten, erteilten ihnen die hinzugerufenen Polizisten schließlich einen Platzverweis und drohten den Gewahrsam an.

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