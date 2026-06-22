Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Sexuelle Belästigung - 38-Jähriger tanzt Frauen an - Polizei sucht Geschädigte und Zeugen (20.06.2026)

Stockach (ots)

Nachdem es am Samstagabend auf dem Festgelände des Schweizer Feiertags auf dem Gustav-Hammer-Platz zu sexuellen Belästigungen gekommen sein soll, sucht die Polizei Geschädigte und weitere Zeugen. Gegen 21.45 Uhr beobachteten Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes einen Mann, der immer wieder Frauen antanzte und ihnen körperlich dabei sehr nahekam. Daraufhin sprachen sie den 38-Jährigen an und übergaben ihn zur weiteren Klärung an die vor Ort befindlichen Einsatzkräfte.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Geschädigte, die durch den 38-Jährigen angetanzt und dabei sexuell belästigt wurden sowie Zeugen, sich unter der Tel. 07771 9391-0 beim Polizeirevier Stockach zu melden.

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