Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bösingen

Lkr. Rottweil) 34-jähriger Drachenflieger beim Start abgestürzt (21.06.2026)

Bösingen (ots)

Ein Flugunfall mit einem Hängegleiter hat sich am Sonntagmittag auf dem Sonderlandeplatz Bösingen-Dunningen ereignet.

Ein 34-jähriger Drachenflieger startete gegen 12:45 Uhr per Flugzeugschlepp, wobei der Hängegleiter durch ein Ultraleichtflugzeug in die Luft gezogen wurde. In etwa 50 Metern Höhe riss das Schleppseil an der vorgesehenen Sollbruchstelle, sodass der 34-Jährige unmittelbar zur Landung ansetzen musste. Hierbei verlor der Pilot aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fluggerät und stürzte aus etwa zehn Metern Höhe in ein Feld.

Der Drachenflieger erlitt nach derzeitigen Erkenntnissen vermutlich nur leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der am Hängegleiter entstandene Sachschaden kann bislang nicht näher beziffert werden.

Das Polizeirevier Rottweil hat die Ermittlungen zum Flugunfall aufgenommen.

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