Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Zeppelinstraße - Radfahrerin verletzt (22.06.2026)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Eine Radfahrerin hat bei einem Unfall auf der Zeppelinstraße am Montagmittag Verletzungen erlitten. Gegen 12.45 Uhr war die 80-Jährige mit einem Citybike auf dem dortigen Radweg entgegen der Fahrtrichtung unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 2 querte eine 61-Jährige den Fuß- und Radweg mit einem Nissan, um von einem Grundstück auf die Straße zu fahren. Dabei übersah sie die Radlerin und stieß mit ihr zusammen. Die 80-Jährige kam mutmaßlich leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

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