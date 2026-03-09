Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Unbekannte dringen in ehemaliges Hotel ein

Haselünne (ots)

Zwischen Freitag, 6. März 2026, 15:00 Uhr, und Sonntag, 8. März 2026, 08:15 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in ein leerstehendes Gebäude an der Meppener Straße in Haselünne eingedrungen. Bei dem Gebäude handelt es sich um ein ehemaliges Hotel, das sich derzeit in Renovierung befindet.

Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Gebäude. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist derzeit noch unklar. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell