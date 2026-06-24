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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfall mit Schwerverletztem auf eScooter

Bickenbach (ots)

Am Dienstag (23.06.), ereignete sich gegen 22:30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen auf einem E-Scooter in einer Unterführung im Bereich des Bahnhofs in Bickenbach. Eine 30-jährige E-Sooterfahrerin und ihr 22-jähriger Mitfahrer befuhren die Unterführung und kamen aus bislang ungeklärten Umständen gegen die dortigen Sperrpfosten zu Fall. Hierbei trug der Mitfahrer schwere Verletzungen am Kopf und Oberkörper von sich, auch die Fahrerin wurde verletzt. Beide kamen in ein Krankenhaus. Zur Rekonstruierung des Unfallherganges wurde über die Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Sachverständiger hinzugezogen.

Sachbearbeiter: Schneider, POK

gefertigt: Lautz, KOK

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg
Polizeistation Dieburg
Groß-Umstädter-Straße 82
64807 Dieburg
Leppig, POK
Telefon: 06071 / 9656-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
https://www.polizei.hessen.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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