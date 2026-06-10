Polizei Dortmund

POL-DO: Öffentlichkeitsfahndung nach einem Computerbetrug in Dortmund

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0465

Mit Beschluss des Amtsgericht Dortmund sucht die Polizei Dortmund mit Lichtbildern nach einem bislang unbekannten Betrüger.

Die Überwachungsbilder sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter dem folgenden Link zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/206179 Der Tatverdächtige hob am 23.02. 2026, gegen 17:20 Uhr mit einer auf betrügerische Weise erlangten Zahlkarte einen niedrigen dreistelligen Betrag vom Konto eines Geschädigten ab.

Wer kann Angaben zur Identität des Tatverdächtigen auf den Bildern machen?

Hinweise bitte an die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Rufnummer 0231/132-7441.

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