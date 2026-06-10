POL-DO: Öffentlichkeitsfahndung nach einem Computerbetrug in Dortmund
Dortmund (ots)
Lfd. Nr.: 0465
Mit Beschluss des Amtsgericht Dortmund sucht die Polizei Dortmund mit Lichtbildern nach einem bislang unbekannten Betrüger.
Die Überwachungsbilder sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter dem folgenden Link zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/206179 Der Tatverdächtige hob am 23.02. 2026, gegen 17:20 Uhr mit einer auf betrügerische Weise erlangten Zahlkarte einen niedrigen dreistelligen Betrag vom Konto eines Geschädigten ab.
Wer kann Angaben zur Identität des Tatverdächtigen auf den Bildern machen?
Hinweise bitte an die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Rufnummer 0231/132-7441.
Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:
Polizei Dortmund
Luca Blüthgen
Telefon: 0231/132-1039
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell