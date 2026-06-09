Polizei Dortmund

POL-DO: Versuchtes Tötungsdelikt in der Parkanlage Nordring in Hamm - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0461

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

Am Montagabend (8.6.) kam es zu einem versuchten Tötungsdelikt im Nordring-Park in Hamm. Verletzt wurde ein 37-jähriger Hammenser. Ein unbekannter Täter flüchtete. Die Staatsanwaltschaft und Polizei suchen Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 20:30 Uhr zu einem verbalen Streit zwischen zwei Männern. In der weiteren Folge stach der eine Mann mit einem bislang unbekannten Gegenstand in den Hals des 37-Jährigen. Der Täter flüchtete vom Tatort. Der Verletzte begab sich eigenständig in ein Krankenhaus. Es bestand keine Lebensgefahr für den Mann.

Für die weiteren Ermittlungen hat das Polizeipräsidium Dortmund eine Mordkommission eingesetzt.

Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln nun unter anderem wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalwache unter der Rufnummer 0231/132-7441 entgegen.

Hinweis für Medienvertreter: Presseauskünfte erteilt ausschließlich Staatsanwältin Frau Yazir unter der Rufnummer 0231/92626121.

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