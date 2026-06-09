Polizei Dortmund

POL-DO: Unfallflucht in Lünen: Seniorin stürzt nach Zusammenstoß mit E-Scooter - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0460

Nach einer Verkehrsunfallflucht im Bereich der Engelstraße sucht die Polizei Dortmund nach einem bislang unbekannten E-Scooter-Fahrer und nach Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen kam der unbekannte E-Scooter-Fahrer aus der Engelstraße und überquerte die dortige Kreuzung bei grün zeigender Ampel. Unmittelbar nach dem Überqueren der Straße kam es zum Zusammenstoß mit einer 80-jährigen Fahrradfahrerin, die daraufhin zu Boden stürzte. Der E-Scooter-Fahrer entfernte sich anschließend vom Unfallort in unbekannte Richtung.

Bei dem flüchtigen Fahrer soll es sich um einen Mann im Alter zwischen 60 und 70 Jahren handeln.

Die Polizei Dortmund sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Identität und den Fluchtweg des älteren Mannes geben können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dortmund unter der Telefonnummer 0231 132 3130 entgegen.

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