Polizei Dortmund

POL-DO: Tödlicher Verkehrsunfall in Schüren: 66-jähriger Motorradfahrer verstirbt an der Unfallstelle

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0456

Am gestrigen Sonntagmittag (7. Juni) ist es auf der Schüruferstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 66-jähriger Dortmunder tödlich verunglückt ist.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 66-Jährige gegen 13:00 Uhr mit seinem Leichtkraftrad die Schüruferstraße in südwestliche Richtung. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Zweirad während der Fahrt plötzlich ins Schlingern. Das Fahrzeug kollidierte in der Folge mit dem Bordstein und rutschte gegen eine Ampel. Der Fahrer stürzte daraufhin zu Boden.

Ersthelfer reagierten sofort, kümmerten sich um den Verunglückten und leiteten Reanimationsmaßnahmen ein. Ein alarmierter Notarzt und die Besatzung des Rettungswagens übernahmen kurz darauf die medizinische Notversorgung.

Trotz aller Reanimationsmaßnahmen verstarb der 66-jährige Dortmunder noch an der Unfallstelle.

Die Schüruferstraße musste für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme durch das Verkehrsunfallaufnahmeteam zeitweise gesperrt werden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache durch das zuständige Verkehrskommissariat dauern an.

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